Евро-2020
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#Евро-2020 #Англия #Хорватия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇭🇷 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года

21 минуту назад

В группе D пройдет матч первого тура Евро-2020 между Англией и Хорватией. Игра состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Англия
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Хорватия

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер, Филлипс, Райс, Стерлинг, Маунт, Фоден, Кейн.

Хорватия: Ливакович, Врсалько, ﻿Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Брозович﻿, Крамарич, Модрич, Ковачич, Перишич, Ребич.

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Источник:
УЕФА
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