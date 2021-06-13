Евро-2020
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🏴🇭🇷 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года
21 минуту назад
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер, Филлипс, Райс, Стерлинг, Маунт, Фоден, Кейн.
Хорватия: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Брозович, Крамарич, Модрич, Ковачич, Перишич, Ребич.
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