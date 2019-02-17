Томас Вермален
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#Томас Вермален #Лига чемпионов #Барселона #Примера

У Вермалена 24 травмы за 12 лет. Он пропустил 240 матчей

17 февраля 2019, 18:38

Защитник «Барселоны» Томас Вермален не сыграет с «Лионом» в Лиге чемпионов. Клуб сообщил, что у него перенапряжение мышц правой ноги, которое случилось в игре с «Вальядолидом».  

Издание Sport.es подготовило приблизительный подсчет травм Томаса и количества пропущенных им матчей. Начиная с 2007 года, Вермален получал повреждения в «Аяксе», «Арсенале», «Барселоне» и «Роме».  Встреча с «Лионом» станет 241-й в карьере Вермалена, когда он не выйдет на поле из-за травмы. 

Повреждение ахиллова сухожилия было самой серьезной травмой в карьере Вермалена и оставило его вне игры на 51 матч. Тогда Томас принадлежал «Арсеналу», откуда его продали в «Барселону» за 19 миллионов евро.   

В Испании Вермален пропускал по несколько десятков матчей за сезон и даже получал рецидивы травм. Сейчас все не так серьезно, но любая неудача лишает Вермалена перспектив на будущее в «Барселоне». 

Ему уже 33 года. Контракт с клубом заканчивается летом, а в этом сезоне Вермален отыграл всего восемь матчей в Примере. Слухи отправляют в «Барселону» защитника «Аякса» Де Лигта. Еще в составе есть Пике, Ленгле, Умтити и арендованный Мурильо – все они не уступают Вермалену по надежности и точно меньше травмируются.  
 

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