Денис Черышев
Евро-2020
Россия
Бельгия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Денис Черышев #Евро-2020 #Россия #Бельгия

Черышев вышел на замену против Бельгии и заменился обратно через 33 минуты

вчера, 23:35

Денис Черышев вышел на поле в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии на 30-й минуте. Он заменил Далера Кузяева, который в столкновении получил травму.

На 63-й минуте Черышев сел обратно в запас: вместо него вышел Алексей Миранчук.

В 2021 году Черышев ни разу не сыграл за сборную России.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Денис Черышев
#Евро-2020
#Россия
#Бельгия