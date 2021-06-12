Черышев вышел на замену против Бельгии и заменился обратно через 33 минуты

Денис Черышев вышел на поле в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии на 30-й минуте. Он заменил Далера Кузяева, который в столкновении получил травму.

На 63-й минуте Черышев сел обратно в запас: вместо него вышел Алексей Миранчук.

В 2021 году Черышев ни разу не сыграл за сборную России.