Евро-2020: во сколько начало матча Голландия – Украина, 13 июня 2021 года

За всю историю сборные Голландии и Украины встречались дважды:

1. В 2010-м – ничья 1:1.

2. В 2008-м – победа голландцев 3:0.

Сейчас на Евро-2020 он сыграют третий матч. 13 июня в Амстердаме пройдет их матч. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020