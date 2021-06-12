Евро-2020
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Евро-2020: во сколько начало матча Голландия – Украина, 13 июня 2021 года
7 часов назад
За всю историю сборные Голландии и Украины встречались дважды:
1. В 2010-м – ничья 1:1.
2. В 2008-м – победа голландцев 3:0.
Сейчас на Евро-2020 он сыграют третий матч. 13 июня в Амстердаме пройдет их матч. Он начнется в 22:00 по московскому времени.
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