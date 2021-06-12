Евро-2020
Украина
Голландия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Украина #Голландия

Евро-2020: во сколько начало матча Голландия – Украина, 13 июня 2021 года

7 часов назад

За всю историю сборные Голландии и Украины встречались дважды:

1. В 2010-м – ничья 1:1.

2. В 2008-м – победа голландцев 3:0.

Сейчас на Евро-2020 он сыграют третий матч. 13 июня в Амстердаме пройдет их матч. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Нидерланды
-:-
Украина
Источник:
Гол
Еще по теме
6 из 24 сборных приехали на Евро не с теми тренерами, с которыми прошли отбор. Из-за пандемии, скучной игры и домогательств
Украина сделала политическое заявление из формы на Евро-2020. На футболках – границы страны с Крымом и Донецком
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Украина
#Голландия