Шотландия
Евро-2020
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#Шотландия #Евро-2020

Шотландия сначала отказалась от преклонений колен перед играми Евро. Но потом сделала исключение на один матч

2 часа назад

Сборная Шотландии преклонит колени перед игрой с Англией на чемпионате Европы. Эта новость появилась через сутки после отказа шотландских игроков вставать на колени.

  • 10 июня – Шотландия заявляет, что по-прежнему выступает против расизма. Но перед стартовым свистком на матчах Евро игроки останутся на ногах. «Это лучший способ для нас проявить солидарность и укрепить необходимость значимых изменений в обществе».
  • 11 июня – Шотландия заявляет, что «из-за разногласий и неточных комментариев» изменила решение. Теперь игроки преклонят колени – но только перед игрой с Англией на «Уэмбли».

Акция с преклонением колен появилась в британском футболе летом 2020 года. Тогда в мире проходили протесты Black Lives Matter, и спортсмены активно выступали против расизма.

С тех пор игроки неоднократно выступали с критикой акций и отказывались преклонять колени. Это не считается нарушением, поскольку акция необязательна, но такой отказ регулярно вызывает обсуждение. То же произошло с решением Шотландии.

Главный тренер сборной Стив Кларк:

«Я в курсе, что некоторые люди и группы пытались исказить или политизировать позицию Шотландии против расизма и другой дискриминации на Евро. В частности, во время матча на «Уэмбли». […]

Во избежание сомнений: я, мой тренерский штаб, игроки и весь персонал выступаем против расизма и всех форм неприемлемого и дискриминационного поведения в обществе».

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Источник:
сайт футбольной ассоциации Шотландии
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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