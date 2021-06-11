Евро-2020: стартовые составы на матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года

Матч Турция – Италия в Риме откроет чемпионат Европы-2020. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ориентировочные составы на матч:

Турция: Чакыр – Челик, Сеюнджю, Демирал, Мерас – Йокушлу, Туфан – Язиджи, Чалханоглу, Караман – Б.Йилмаз.

Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Локателли – Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Обе сборные объявят составы на матч примерно за час до начала игры.