Евро-2020
Италия
Турция
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#Евро-2020 #Турция #Италия

Евро-2020: стартовые составы на матч Турция – Италия, 11 июня 2021 года

3 часа назад

Матч Турция – Италия в Риме откроет чемпионат Европы-2020. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ориентировочные составы на матч:

Турция: ЧакырЧелик, Сеюнджю, Демирал, МерасЙокушлу, ТуфанЯзиджи, Чалханоглу, КараманБ.Йилмаз.

Италия: ДоннаруммаФлоренци, Бонуччи, Кьеллини, ЭмерсонБарелла, Жоржиньо, ЛокателлиКьеза, Иммобиле, Инсинье.

Обе сборные объявят составы на матч примерно за час до начала игры.

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