Джорджиньо Вейналдум
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#Джорджиньо Вейналдум #АПЛ #Ливерпуль #Лига 1 #ПСЖ

Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года

вчера, 16:34

Джорджиньо Вейналдум ушел из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Он впервые в карьере перешел в другую команду свободным агентом.

Вейналдум играл в «Ливерпуле» с 2016 года. Тогда клуб купил его из «Ньюкасла» за 27,5 миллиона евро.

Вейналдум сыграл в «Ливерпуле» 237 матчей и забил 22 гола. Теперь он подписал контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2024 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «ПСЖ»
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