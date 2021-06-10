Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года

Джорджиньо Вейналдум ушел из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Он впервые в карьере перешел в другую команду свободным агентом.

Вейналдум играл в «Ливерпуле» с 2016 года. Тогда клуб купил его из «Ньюкасла» за 27,5 миллиона евро.

Вейналдум сыграл в «Ливерпуле» 237 матчей и забил 22 гола. Теперь он подписал контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2024 года.