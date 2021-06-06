Германия выиграла молодежное Евро-2021

Германия победила Португалию в финале молодежного Евро-2021. Единственный гол забил форвард «Андерлехта» Лукас Нмеча.

Нмеча – лучший бомбардир Евро-2021. Он имеет четыре гола на этом турнире. Дважды забивал на групповом этапе, потом – в ворота Дании в плей-офф.

До этого Германия была в двух подряд финалах молодежного Евро. В 2017-м она выиграла у Испании (1:0), в 2019-м – проиграла ей же (1:2).