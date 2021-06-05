В юниорской лиге Онтарио впервые в истории на драфте выбрали девушку

Ной Ванденбрик, игравший с ней за «Чифс», в интервью SportsNet сказал: «Не смотрите, что это девочка. Тайя – один из сильнейших вратарей в нашей лиге. У нее большое будущее. Великолепный игрок».

Сама Карри сказала:

«Потрясающее чувство. Жалко покидать старую команду, мы были сплоченным коллективом. Но теперь меня ждет новый вызов».