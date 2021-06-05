Тайя Карри
В юниорской лиге Онтарио впервые в истории на драфте выбрали девушку
05 июня, 23:10
Особенное лето для 16-летней Тайи Карри. Она лишь год играла вместе с девушками с того момента, как пришла в хоккей. Затем перебралась в мальчишецкие команды и играла там вратаря. В последнее время она выступала за команду «Элгин Чифс» и в начале этой весны подала заявку на участие в драфте юниорской лиги Онтарио.
И удача - клуб «Сарния» задрафтовал Карри под общим 267-м номером.
Ной Ванденбрик, игравший с ней за «Чифс», в интервью SportsNet сказал: «Не смотрите, что это девочка. Тайя – один из сильнейших вратарей в нашей лиге. У нее большое будущее. Великолепный игрок».
Сама Карри сказала:
«Потрясающее чувство. Жалко покидать старую команду, мы были сплоченным коллективом. Но теперь меня ждет новый вызов».
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