Россия
Евро-2020
Болгария
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#Россия #Евро-2020 #Болгария

Россия обыграла Болгарию в последнем товарищеском матче перед Евро

05 июня, 19:51

За всю историю Россия четырежды встречалась с Болгарией:

  • Первый матч (1997-й) – победа Болгарии 1:0.
  • Второй (1997-й) – победа России 4:2.
  • Третий (2004-й) – ничья 1:1.
  • Четвертый (2010-й) – победа России 1:0.

Пятая встреча наложилась на последнюю товарищескую встречу сборной России перед Евро-2020. Она завершилась победой России 1:0.

Матч завершен
Россия
Соболев 84
1:0
Матч завершен
Болгария
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Источник:
Гол
Главный момент матча:
Последний матч России перед Евро – две травмы. Баринов разбил нос, а Кудряшов повредил икроножную мышцу и вылетел на разминке
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