Россия обыграла Болгарию в последнем товарищеском матче перед Евро

За всю историю Россия четырежды встречалась с Болгарией:

Первый матч (1997-й) – победа Болгарии 1:0.

Второй (1997-й) – победа России 4:2.

Третий (2004-й) – ничья 1:1.

Четвертый (2010-й) – победа России 1:0.

Пятая встреча наложилась на последнюю товарищескую встречу сборной России перед Евро-2020. Она завершилась победой России 1:0.