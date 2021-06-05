Россия
Евро-2020
Болгария
Россия обыграла Болгарию в последнем товарищеском матче перед Евро
05 июня, 19:51
За всю историю Россия четырежды встречалась с Болгарией:
- Первый матч (1997-й) – победа Болгарии 1:0.
- Второй (1997-й) – победа России 4:2.
- Третий (2004-й) – ничья 1:1.
- Четвертый (2010-й) – победа России 1:0.
Пятая встреча наложилась на последнюю товарищескую встречу сборной России перед Евро-2020. Она завершилась победой России 1:0.
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