«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон

Данила Прохин – 20-летний воспитанник «Зенита». В его активе за основную команду – 11 матчей, два чемпионства в РПЛ и победа в Кубке России. Весь прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи», за который сыграл 7 встреч и забил 1 гол.

Сейчас – изменения в его карьере:

«Ростов» купил Прохина.

Но следующий сезон он проведет в аренде в «Сочи».

«Зенит» на официальном сайте написал, что у клуба будет право первоочередного выкупа Прохина.