Данила Прохин
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«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Данила Прохин – 20-летний воспитанник «Зенита». В его активе за основную команду – 11 матчей, два чемпионства в РПЛ и победа в Кубке России. Весь прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи», за который сыграл 7 встреч и забил 1 гол.
Сейчас – изменения в его карьере:
- «Ростов» купил Прохина.
- Но следующий сезон он проведет в аренде в «Сочи».
«Зенит» на официальном сайте написал, что у клуба будет право первоочередного выкупа Прохина.
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