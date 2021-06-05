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#Данила Прохин #РПЛ #Зенит #Ростов #Сочи

«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон

05 июня, 10:33

Данила Прохин – 20-летний воспитанник «Зенита». В его активе за основную команду – 11 матчей, два чемпионства в РПЛ и победа в Кубке России. Весь прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи», за который сыграл 7 встреч и забил 1 гол.

Сейчас – изменения в его карьере:

  • «Ростов» купил Прохина.
  • Но следующий сезон он проведет в аренде в «Сочи».

«Зенит» на официальном сайте написал, что у клуба будет право первоочередного выкупа Прохина.

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Источник:
официальный сайт «Зенита»
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