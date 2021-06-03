Карим Бензема
Франция
Бензема сыграл за сборную Франции впервые с октября-2015. Не забил пенальти
03 июня, 00:31
Карим Бензема получил вызов в сборную Франции впервые с 2015-го. А товарищеский матч против Уэльса стал для него первым за команду за 5 лет и 7 месяцев. Все это время он не вызывался из-за обвинений в шантаже Матье Вальбуэна. Подробнее об этой ситуации здесь:
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
Сейчас – появился в стартовом составе.
Его статистика:
- 90 минут на поле.
- Один незабитый пенальти.
- Одно памятное достижение. 5 лет и 7 месяцев – самый длительный перерыв в сборной с 1956 года.
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