Бензема сыграл за сборную Франции впервые с октября-2015. Не забил пенальти

Карим Бензема получил вызов в сборную Франции впервые с 2015-го. А товарищеский матч против Уэльса стал для него первым за команду за 5 лет и 7 месяцев. Все это время он не вызывался из-за обвинений в шантаже Матье Вальбуэна. Подробнее об этой ситуации здесь:

Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел

Сейчас – появился в стартовом составе.