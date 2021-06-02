Гус Тиль
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#Гус Тиль #РПЛ #Спартак #Фейеноорд

Тиль продлил контракт со «Спартаком» и сразу же ушел в аренду. В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 3 матча

02 июня, 19:41

Дайджест событий из жизни и карьеры Гуса Тиля:

1. В августе-2019 перешел из «АЗ» в «Спартак» за 18 млн евро.

2. За полтора года он отыграл 24 матча (3 было в прошлом сезоне РПЛ), забил 2 мяча, а потом уехал в аренду во «Фрайбург». Там не впечатлил, его даже отправляли во вторую команду.

3. Этим летом он вернулся в «Спартак». Сейчас клуб продлил с ним контракт до 2024 года и сразу же отдал в аренду «Фейеноорду» на сезон. «Спартак» может вернуть его до января-2022, если он сыграет менее половины официальных матчей команды (без учета травм и дисквалификаций).

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Источник:
официальный сайт «Спартака»
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