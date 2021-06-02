Гус Тиль
РПЛ
Фейеноорд
Спартак
Тиль продлил контракт со «Спартаком» и сразу же ушел в аренду. В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 3 матча
02 июня, 19:41
Дайджест событий из жизни и карьеры Гуса Тиля:
1. В августе-2019 перешел из «АЗ» в «Спартак» за 18 млн евро.
2. За полтора года он отыграл 24 матча (3 было в прошлом сезоне РПЛ), забил 2 мяча, а потом уехал в аренду во «Фрайбург». Там не впечатлил, его даже отправляли во вторую команду.
3. Этим летом он вернулся в «Спартак». Сейчас клуб продлил с ним контракт до 2024 года и сразу же отдал в аренду «Фейеноорду» на сезон. «Спартак» может вернуть его до января-2022, если он сыграет менее половины официальных матчей команды (без учета травм и дисквалификаций).
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