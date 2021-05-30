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#Зенит #Лига чемпионов #Челси #РПЛ

Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов

час назад

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42

Эта победа переместила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке ЛЧ на следующий сезон. Если бы выиграл «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в первой корзине. Эмоции – в одном эмодзи:

В двух последних сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал последние места в группах. Самый высокий результат – 1/8 финала (трижды).

«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник:
Гол.ру
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