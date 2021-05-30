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Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
час назад
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов.
Эта победа переместила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке ЛЧ на следующий сезон. Если бы выиграл «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в первой корзине. Эмоции – в одном эмодзи:
В двух последних сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал последние места в группах. Самый высокий результат – 1/8 финала (трижды).
«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов.
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