Лучано Спаллетти
Серия А
Наполи
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#Лучано Спаллетти #Серия А #Наполи

Спаллетти – новый главный тренер «Наполи». Он не работал два года

2 часа назад

Лучано Спаллетти начнет работу в «Наполи» с 1 июля 2021 года. Подписание контракта подтвердил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

«Наполи» занял пятое место в чемпионате Италии. Гаттузо ушел из клуба сразу после последней игры сезона. Теперь он возглавит «Фиорентину».

Последним местом работы Спаллетти был «Интер». С ним команда дважды занимала четвертое место в Серии А.

Спаллетти находился без клуба с 30 мая 2019 года.

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Источник:
Официальный сайт «Наполи»
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