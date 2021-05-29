Лучано Спаллетти
Серия А
Наполи
Спаллетти – новый главный тренер «Наполи». Он не работал два года
2 часа назад
Лучано Спаллетти начнет работу в «Наполи» с 1 июля 2021 года. Подписание контракта подтвердил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.
«Наполи» занял пятое место в чемпионате Италии. Гаттузо ушел из клуба сразу после последней игры сезона. Теперь он возглавит «Фиорентину».
Последним местом работы Спаллетти был «Интер». С ним команда дважды занимала четвертое место в Серии А.
Спаллетти находился без клуба с 30 мая 2019 года.
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