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#Анжи #РПЛ #Оренбург #Владислав Кулик

«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом весеннем матче РПЛ

01 марта 2019, 18:22

Чемпионат России по футболу возобновился сегодня, 1 марта. В первой игре 18 тура «Оренбург» дома уступил «Анжи»: во втором тайме у хозяев удалили защитника Сивакова, после чего полузащитник гостей Кулик тут же реализовал штрафной. Одного мяча хватило для победы. 

«Оренбург» – «Анжи» 0:1 (Кулик, 59). 

Остальные матчи тура: 

  • 2 марта, 11:30. «Урал» – «Зенит» 
  • 2 марта, 14:00. «Арсенал» – ЦСКА 
  • 2 марта, 16:30. «Локомотив» – «Крылья Советов» 
  • 2 марта, 19:00. «Рубин» – «Ахмат» 
  • 3 марта, 11:30. «Уфа» – «Динамо» 
  • 3 марта, 14:00. «Енисей» – «Ростов» 
  • 3 марта, 19:00. «Спартак» – «Краснодар» 
     
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