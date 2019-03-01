Анжи
РПЛ
Владислав Кулик
Оренбург
«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом весеннем матче РПЛ
01 марта 2019, 18:22
Чемпионат России по футболу возобновился сегодня, 1 марта. В первой игре 18 тура «Оренбург» дома уступил «Анжи»: во втором тайме у хозяев удалили защитника Сивакова, после чего полузащитник гостей Кулик тут же реализовал штрафной. Одного мяча хватило для победы.
«Оренбург» – «Анжи» 0:1 (Кулик, 59).
Остальные матчи тура:
- 2 марта, 11:30. «Урал» – «Зенит»
- 2 марта, 14:00. «Арсенал» – ЦСКА
- 2 марта, 16:30. «Локомотив» – «Крылья Советов»
- 2 марта, 19:00. «Рубин» – «Ахмат»
- 3 марта, 11:30. «Уфа» – «Динамо»
- 3 марта, 14:00. «Енисей» – «Ростов»
- 3 марта, 19:00. «Спартак» – «Краснодар»
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