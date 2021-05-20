Виктор Мозес
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#Виктор Мозес #РПЛ #Спартак #Челси

«Спартак» выкупит Мозеса у «Челси» из-за попадания в топ-3 РПЛ. Это было одним из условий контракта с ним

5 часов назад

Виктор Мозес находился в аренде в «Спартаке» с 2020 года, но теперь станет полноценным игроком клуба –  права на него выкупят.

«Контракт с Мозесом автоматически выкупается, если команда финиширует в тройке. «Спартак» стал вторым», – сказал ТАСС представитель клуба Ярослав Кулемин.

В «Спартаке» уже говорили о возможном выкупе контракта Мозеса за пять миллионов евро, не называя условий. Теперь там объяснили, что условием было попадание «Спартака» в топ-3 чемпионата России.

  • Права на Мозеса принадлежат «Челси». Он перешел туда перед сезоном-2012/13 и стал победителем АПЛ, Лиги Европы и Кубка Англии.
  • Шесть раз он уходил из «Челси» в аренду. Среди клубов, где он играл были «Ливерпуль»», «Фенербахче» и «Интер».
  • В «Спартаке» он провел 20 игр, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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