«Спартак» выкупит Мозеса у «Челси» из-за попадания в топ-3 РПЛ. Это было одним из условий контракта с ним

Виктор Мозес находился в аренде в «Спартаке» с 2020 года, но теперь станет полноценным игроком клуба – права на него выкупят.

«Контракт с Мозесом автоматически выкупается, если команда финиширует в тройке. «Спартак» стал вторым», – сказал ТАСС представитель клуба Ярослав Кулемин.

В «Спартаке» уже говорили о возможном выкупе контракта Мозеса за пять миллионов евро, не называя условий. Теперь там объяснили, что условием было попадание «Спартака» в топ-3 чемпионата России.