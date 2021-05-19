Ювентус
Кубок Италии
Алексей Миранчук
Аталанта
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#Ювентус #Алексей Миранчук #Аталанта #Кубок Италии

«Ювентус» – обладатель Кубка Италии. Миранчук сыграл 11 минут в финале

вчера, 23:52

«Ювентус» обыграл «Аталанту» (2:1) в финале Кубка Италии. Деян Кулусевски забил гол и сделал результативную передачу.

Руслан Малиновский продлил результативную серию. За последние 11 матчей во всех турнирах он забил семь голов и отдал девять ассистов.

Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на замену на 83-й минуте. Судья добавил к основному времени четыре минуты.

«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз за всю историю. До этого он побеждал в этом турнире в сезоне-2017/18.

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Малиновский 41
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кулушевски 31
Кьеза 73
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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