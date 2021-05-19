«Ювентус» – обладатель Кубка Италии. Миранчук сыграл 11 минут в финале

«Ювентус» обыграл «Аталанту» (2:1) в финале Кубка Италии. Деян Кулусевски забил гол и сделал результативную передачу.

Руслан Малиновский продлил результативную серию. За последние 11 матчей во всех турнирах он забил семь голов и отдал девять ассистов.

Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на замену на 83-й минуте. Судья добавил к основному времени четыре минуты.

«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз за всю историю. До этого он побеждал в этом турнире в сезоне-2017/18.