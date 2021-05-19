Локомотив
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#Локомотив

«Честно говоря, бред какой-то». Собянин отреагировал на возможную застройку на месте стадиона «Локомотива»

8 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем сайте по поводу возможного переезда «Локомотива». Полная цитата Собянина:

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона».

«Чемпионат» писал, что «Локомотив» думает об аренде «Лужников» на 49 лет. «Спорт-Экспресс» писал о возможном сносе «РЖД Арене» и постройке нового стадиона.

Baza рассказывала, что руководство РЖД обращалось к мэрии Москвы о передаче «Лужников» в пользование «Локомотиву».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Сергея Собянина
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