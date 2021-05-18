ЦСКА объяснил «трудностями перевода» новости о работе Олича в сборной Хорватии. И отверг совмещение им постов

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич не войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020. Об этом сказал гендиректор клуба Роман Бабаев.

17 мая главный тренер сборной Хорватии сказал, что ждет Олича в штабе. На следующий день агент подтвердил РИА «Спорт», что ЦСКА отпустил Олича.

Новость о его работе в штабе Хорватии вызывала обсуждение в соцсетях из-за того, что Евро-2020 пройдет во время сборов ЦСКА. Не было понятно, пропустит ли Олич клубные тренировки.

Теперь Бабаев сказал, что «никакое совмещение невозможно». Он допустил, что Олич «заедет в расположение сборной» во время отпуска, но это не будет совмещением постов.

Подтверждение агента о работе Олича в сборной он объяснил «трудностями перевода». По словам Бабаева, журналист и агент неправильно поняли друг друга.

При этом инсайдер Василий Конов написал, что общение проходило на русском в переписке. Поэтому в комментарии агента «все достаточно ясно».