Ивица Олич
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Олич войдет в штаб Хорватии на Евро-2020. Турнир пройдет во время сборов ЦСКА
2 часа назад
- Ивица Олич станет помощником главного тренера сборной Хорватии на чемпионате Европы.
- Официально ни ЦСКА, ни Олич пока это не подтверждали. Но 17 мая главный тренер Хорватии Златко Далич сказал, что ждет Олича в штабе. А 18-го – друг и агент Олича Деян Йоксимович подтвердил, что ЦСКА отпустил тренера в сборную.
- «Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», – сказал Йоксимович.
Дополнительной информации о ситуации нет. Официально известно, что сборы ЦСКА стартуют 16 июня, а чемпионат Европы – 11 июня. Пропустит ли Олич старт клубных сборов, пока непонятно.
- Олич работает в ЦСКА с 23 марта. С ним клуб провел девять матчей: четыре победы, четыре поражения и одна ничья.
- ЦСКА финишировал в таблице РПЛ шестым и впервые за 20 лет остался без еврокубков.
- До назначения в ЦСКА Олич работал помощником главного тренера Хорватии.
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