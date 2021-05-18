Ивица Олич
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Евро-2020
ЦСКА
Хорватия
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#Ивица Олич #РПЛ #Евро-2020 #ЦСКА #Хорватия

Олич войдет в штаб Хорватии на Евро-2020. Турнир пройдет во время сборов ЦСКА

2 часа назад
  • Ивица Олич станет помощником главного тренера сборной Хорватии на чемпионате Европы.
  • Официально ни ЦСКА, ни Олич пока это не подтверждали. Но 17 мая главный тренер Хорватии Златко Далич сказал, что ждет Олича в штабе. А 18-го – друг и агент Олича Деян Йоксимович подтвердил, что ЦСКА отпустил тренера в сборную.
  • «Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», – сказал Йоксимович.

Дополнительной информации о ситуации нет. Официально известно, что сборы ЦСКА стартуют 16 июня, а чемпионат Европы – 11 июня. Пропустит ли Олич старт клубных сборов, пока непонятно.

  • Олич работает в ЦСКА с 23 марта. С ним клуб провел девять матчей: четыре победы, четыре поражения и одна ничья.
  • ЦСКА финишировал в таблице РПЛ шестым и впервые за 20 лет остался без еврокубков.
  • До назначения в ЦСКА Олич работал помощником главного тренера Хорватии.
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Источник:
РИА «Спорт»
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