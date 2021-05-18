Олич войдет в штаб Хорватии на Евро-2020. Турнир пройдет во время сборов ЦСКА

Ивица Олич станет помощником главного тренера сборной Хорватии на чемпионате Европы.

Официально ни ЦСКА, ни Олич пока это не подтверждали. Но 17 мая главный тренер Хорватии Златко Далич сказал, что ждет Олича в штабе. А 18-го – друг и агент Олича Деян Йоксимович подтвердил, что ЦСКА отпустил тренера в сборную.

«Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», – сказал Йоксимович.

Дополнительной информации о ситуации нет. Официально известно, что сборы ЦСКА стартуют 16 июня, а чемпионат Европы – 11 июня. Пропустит ли Олич старт клубных сборов, пока непонятно.