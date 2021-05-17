«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов впервые в истории. В финале разгромлен «Челси»

Женская «Барселона» обыграла 4:0 «Челси» в финале Лиги чемпионов. Такой счет установился уже к 36-й минуте. Матч состоялся в Гетеборге.

Для «Барселоны» это первая победа в ЛЧ, как и для клубов из Испании.

Наибольшее количество побед у «Лиона» (семь) и «Айнтрахта» (четыре). Российская «Звезда» в 2009-м добиралась до финала – в двух матчах проиграла «Дуйсбургу» (0:6, 1:1).