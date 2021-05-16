Артем Дзюба
РПЛ
Сердар Азмун
Зенит
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Сердар Азмун

Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ. Он забил четыре гола в последнем туре

55 минут назад

«Зенит» выиграл у «Тамбова» (5:1) в 30-м туре РПЛ. Артем Дзюба забил четыре гола. Еще один мяч записан на игрока «Тамбова» Васиева.

Так Артем Дзюба обошел Сердара Азмуна в списке бомбардиров РПЛ. У него стало 20 голов, у Азмуна осталось 19.

Азмун не попал в заявку на последнюю игру сезона. На этот матч «Зенит» выставил состав, который полностью состоит из игроков с русским паспортом.

Гол.ру

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