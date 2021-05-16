«Зенит» выпустил состав без легионеров на заключительную игру РПЛ. В основе – Одоевский и Хотулев

«Зенит» заявил состав, который полностью состоит из футболистов с русским паспортом. В заявку не попал даже Сердар Азмун. Он лидирует в списке бомбардиров после 29 туров РПЛ.

Напоминаем: «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство, а «Тамбов» никуда не сдвинется с последнего места.

В основе «Зенита» вышли вратарь Даниил Одоевский и защитник Данила Хотулев. 18-летний Хотулев уже выходил в трех играх этого сезона РПЛ. Одоевский играл только за «Зенит-2».

Полный состав «Зенита»: