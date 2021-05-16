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#РПЛ #Арсенал #Уфа

Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ

2 часа назад

РПЛ объявила, что начало игры «Уфы» и «Арсенала» перенесено на неопределенный срок. Так сделано из-за ситуации с погодой.

Комментаторы «Матч ТВ» говорили, что температура в Уфе поднялась до 42 градусов. РПЛ не называет точный показатель.

Для проведения матча температура должна составлять не более 35 градусов. Болельщики перешли на трибуну с козырьком.

Измерение температуры будет проходить через каждые полчаса. «Арсенал» дает информацию, что игра начнется не ранее, чем через два часа.

«Арсенал» опережает «Уфу» на одно очко. Команды борются за сохранение места в РПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РПЛ
А таким был другой матч этих команд
Гол затылком, удаления братьев и суперэффективная замена – так «Уфа» выиграла в Туле
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