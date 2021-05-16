«Зенит» и «Спартак» сыграют в Лиге чемпионов, «Локомотив» – в Лиге Европы

«Зенит» давно обеспечил себе первое место в РПЛ. Он сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Спартак» сохранил второе место, когда сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). Он попадает в Лигу чемпионов, но для попадания в группу сыграет еще два квалификационного раунда.

«Локомотив» не догнал «Спартак», но сыграет в Лиге Европы. Он остался на третьем месте в РПЛ.