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#РПЛ #Зенит #Спартак #Локомотив

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Лиге чемпионов, «Локомотив» – в Лиге Европы

час назад

«Зенит» давно обеспечил себе первое место в РПЛ. Он сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Спартак» сохранил второе место, когда сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). Он попадает в Лигу чемпионов, но для попадания в группу сыграет еще два квалификационного раунда.

«Локомотив» не догнал «Спартак», но сыграет в Лиге Европы. Он остался на третьем месте в РПЛ.

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