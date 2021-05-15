Кубок Англии
Челси
Лестер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок Англии #Челси #Лестер

Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»

вчера, 21:10

«Челси» и «Лестер» разыграли Кубок Англии в финале турнира. Победил «Лестер», единственный гол забил Тилеманс.

Брендан Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером». Последний раз «Лестер» выигрывал в 2016 году – стал чемпионом АПЛ. У Роджерса это восьмой трофей в карьере. Предыдущие семь он завоевал с «Селтиком».

Томас Тухель возглавил клуб в январе 2021-го. С тех пор – вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов и борется за топ-4 в АПЛ. Первый финал со своим клубом он проиграл.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды
Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок Англии
#Челси
#Лестер