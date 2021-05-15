Кубок Англии
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«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
вчера, 21:09
В финале Кубка Англии играли «Челси» и «Лестер». Благодаря голу Тилеманса во втором тайме победу в турнире оформил «Лестер».
«Лестер» впервые выиграл Кубок Англии. До этого у команды было четыре финала, но все проигранные. Последний раз «Лестер» играл в решающем матче Кубка в 1969 году. До этого – в 1949, 1961 и 1963 годах.
Победитель Кубка Англии обеспечивает себе место в группе Лиги Европы. Но «Челси» и «Лестер» продолжают сражение за зону Лиги чемпионов.
Через несколько дней «Челси» и «Лестер» встретятся в чемпионате.
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