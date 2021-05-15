Кубок Англии
Челси
Лестер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок Англии #Челси #Лестер

«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира

вчера, 21:09

В финале Кубка Англии играли «Челси» и «Лестер». Благодаря голу Тилеманса во втором тайме победу в турнире оформил «Лестер».

«Лестер» впервые выиграл Кубок Англии. До этого у команды было четыре финала, но все проигранные. Последний раз «Лестер» играл в решающем матче Кубка в 1969 году. До этого – в 1949, 1961 и 1963 годах.

Победитель Кубка Англии обеспечивает себе место в группе Лиги Европы. Но «Челси» и «Лестер» продолжают сражение за зону Лиги чемпионов.

Через несколько дней «Челси» и «Лестер» встретятся в чемпионате.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды
Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок Англии
#Челси
#Лестер