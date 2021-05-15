Где смотреть матч Серии А «Ювентус» – «Интер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В игре 37-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Интер». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч Футбол 2». Прямая трансляция начнется в 18:55.

«Интер» уже выиграл Серию А. «Ювентус» еще не обеспечил себе место в Лиге чемпионов. На оставшиеся три места претендуют пять команд.

«Ювентус» идет пятым с 72 очками, «Наполи» опережает его на одно, «Аталанта» и «Милан» – на три. При определенных раскладах «Юве» может лишиться шансов на Лигу чемпионов за тур до конца сезона.