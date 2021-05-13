Россия (х)
Евротур-2020
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#Россия (х) #Евротур-2020

Россия прервала серию из десяти побед в матчах Евротура. Проиграла Финляндии со счетом 1:4

3 часа назад

Россия участвует в чешском этапе хоккейного Евротура. Это последний турнир перед чемпионатом мира по хоккею.

Во второй игре турнира Россия проиграла Финляндии со счетом 1:4. Для общего зачета Евротура этот матч ничего не значит – Россия обеспечила себе победу.

До этой игры Россия последовательно победила в десяти матчах Евротура. Перед ЧМ-2021 у нее остается игра против Чехии, которая пройдет 15 мая.

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Источник:
твиттер ФХР
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