Россия прервала серию из десяти побед в матчах Евротура. Проиграла Финляндии со счетом 1:4

Россия участвует в чешском этапе хоккейного Евротура. Это последний турнир перед чемпионатом мира по хоккею.

Во второй игре турнира Россия проиграла Финляндии со счетом 1:4. Для общего зачета Евротура этот матч ничего не значит – Россия обеспечила себе победу.

До этой игры Россия последовательно победила в десяти матчах Евротура. Перед ЧМ-2021 у нее остается игра против Чехии, которая пройдет 15 мая.