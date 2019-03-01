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Открытие стадиона «Динамо» могут перенести на новый сезон
01 марта 2019, 16:01
Первый матч был запланирован на 10 марта: «Динамо» должно было принимать «Спартак» в РПЛ. Лига запретила игру на новой арене из-за плохого качества газона.
По сообщению известного журналиста Василия Конова, «Динамо» вообще может не сыграть на новом стадионе в этом стадионе:
«С большой долей вероятности, стадион «Динамо» сильно сместит дату открытия. Рассматривается, в том числе, перенос открытия арены на новый сезон. Кто и как будет компенсировать уже потраченные деньги на открытие 10 марта – вопрос».
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