Открытие стадиона «Динамо» могут перенести на новый сезон

Первый матч был запланирован на 10 марта: «Динамо» должно было принимать «Спартак» в РПЛ. Лига запретила игру на новой арене из-за плохого качества газона.



По сообщению известного журналиста Василия Конова, «Динамо» вообще может не сыграть на новом стадионе в этом стадионе:



«С большой долей вероятности, стадион «Динамо» сильно сместит дату открытия. Рассматривается, в том числе, перенос открытия арены на новый сезон. Кто и как будет компенсировать уже потраченные деньги на открытие 10 марта – вопрос».