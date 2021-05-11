Прогноз на финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов», 12 мая 2021 года

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России по футболу. Игра начнется 12 мая в 20:00 по Москве.

Где смотреть финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов»

Котировки букмекеров:

Победа «Локомотива» – 1,50

Победа «Крыльев» – 2,60

«Локомотив» восемь раз выигрывал Кубок России. Три победы (2015, 2017, 2019) были в последние годы.

«Крылья Советов» никогда не побеждали в Кубке России, но в сезоне-2003/04 уже доходили до финала.

Прямо сейчас «Крылья Советов» – клуб ФНЛ. Команда выиграла лигу, поэтому попадет в РПЛ по спортивному принципу. Форвард «Крыльев» Иван Сергеев забил 40 голов за сезон.