Кубок России
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Где смотреть финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов», 12 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
22 минуты назад
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России по футболу. Матч стартует 12 мая в 20:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Студия перед матчем начнется уже в 19:25 по Москве. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород».
В сентябре 2017 года «Крылья» выбивали «Локомотив» в 1/16 финала Кубка России. Потом команды играли четыре раза – «Локомотив» больше не проигрывал (две победы + две ничьи).
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