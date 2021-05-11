Где смотреть финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов», 12 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России по футболу. Матч стартует 12 мая в 20:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Студия перед матчем начнется уже в 19:25 по Москве. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород».

В сентябре 2017 года «Крылья» выбивали «Локомотив» в 1/16 финала Кубка России. Потом команды играли четыре раза – «Локомотив» больше не проигрывал (две победы + две ничьи).