РПЛ
Ростов
Урал
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Ростов #Урал

«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате

вчера, 18:39
  • Матч закончился со счетом 1:0.
  • Для «Урала» это первая победа с 4 апреля. С того дня он дважды сыграл вничью и дважды проиграл. «Ростов» прервал серию из двух побед.
  • В последний раз «Урал» обыгрывал «Ростов» в ноябре 2016 года. После этого он четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл.

«Урал» идет в таблице 12-м с 34 очками. Он уже гарантировал попадание в РПЛ на следующий сезон.

«Ростов» с 43 очками идет девятым. После этого поражения лучшим результатом для него будет восьмое место. Он поднимется туда, если «Химки» проиграют два своих оставшихся матча, а «Ростов» победит в последнем туре.

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Гаджимурадов 37
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Гамбиец из «Ростова» вытащил матч с «Зенитом». Это бомбардир, который участвовал в скандале с переписанным возрастом
При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Ростов
#Урал