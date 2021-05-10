РПЛ
Ростов
Урал
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
вчера, 18:39
- Матч закончился со счетом 1:0.
- Для «Урала» это первая победа с 4 апреля. С того дня он дважды сыграл вничью и дважды проиграл. «Ростов» прервал серию из двух побед.
- В последний раз «Урал» обыгрывал «Ростов» в ноябре 2016 года. После этого он четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл.
«Урал» идет в таблице 12-м с 34 очками. Он уже гарантировал попадание в РПЛ на следующий сезон.
«Ростов» с 43 очками идет девятым. После этого поражения лучшим результатом для него будет восьмое место. Он поднимется туда, если «Химки» проиграют два своих оставшихся матча, а «Ростов» победит в последнем туре.
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