«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате

Матч закончился со счетом 1:0.

Для «Урала» это первая победа с 4 апреля. С того дня он дважды сыграл вничью и дважды проиграл. «Ростов» прервал серию из двух побед.

В последний раз «Урал» обыгрывал «Ростов» в ноябре 2016 года. После этого он четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл.

«Урал» идет в таблице 12-м с 34 очками. Он уже гарантировал попадание в РПЛ на следующий сезон.

«Ростов» с 43 очками идет девятым. После этого поражения лучшим результатом для него будет восьмое место. Он поднимется туда, если «Химки» проиграют два своих оставшихся матча, а «Ростов» победит в последнем туре.