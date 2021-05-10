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РПЛ
Урал VS Ростов
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Урал - Ростов: 10 мая 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Ростов: 10 мая 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
10 мая 2021, 16:30 МСК
10.05.2021, 16:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
Прошлые матчи
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Ростов
1
Урал
0
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0
Урал
0
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2
Ростов
2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2
Урал
1
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1
Ростов
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Ростов
1 : 0
Урал
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Ростов
1
Урал
0
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1
Ростов
1
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1
Ростов
0
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
21:30
Ростов
0 : 0
Урал
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
21:30
Ростов
0
Урал
0
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Урал
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Ростов
1
Урал
0
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
14:00
Урал
1
Ростов
2
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:45
Урал
0 : 1
Ростов
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:45
Урал
0
Ростов
1
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1
Урал
0
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1
Ростов
4
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1
Урал
1
06.08.2008
06 авг. 2008
ср
18:00
Ростов
3 : 1
Урал
06.08.2008
06 авг. 2008
ср
18:00
Ростов
3
Урал
1
22.04.2008
22 апр. 2008
вт
16:00
Урал
1 : 1
Ростов
22.04.2008
22 апр. 2008
вт
16:00
Урал
1
Ростов
1
01.09.1996
01 сент. 1996
вс
23:00
Урал
2 : 1
Ростов
01.09.1996
01 сент. 1996
вс
23:00
Урал
2
Ростов
1
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Ростов
2 : 1
Урал
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Ростов
2
Урал
1
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
Ростов
2 : 0
Урал
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
Ростов
2
Урал
0
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«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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17 марта, 20:50
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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27 февраля, 18:25