Урал - Ростов: 10 мая 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Ростов: 10 мая 2021 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
10 мая 2021, 16:30 МСК
10.05.2021, 16:30 МСК
понедельник
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-

Прошлые матчи

26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1
Урал
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0
Урал
0
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
Урал
2
Ростов
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Ростов
2
Урал
1
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1
Ростов
1
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Ростов
1 : 0
Урал
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Ростов
1
Урал
0
15.07.2017 15 июля 2017 сб 15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017 15 июля 2017 сб 15:00
Урал
1
Ростов
1
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 17:00
Урал
1 : 0
Ростов
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 17:00
Урал
1
Ростов
0
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 21:30
Ростов
0 : 0
Урал
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 21:30
Ростов
0
Урал
0
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Урал
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Ростов
1
Урал
0
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1
Ростов
2
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:45
Урал
0 : 1
Ростов
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:45
Урал
0
Ростов
1
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1
Урал
0
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1
Ростов
4
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1
Урал
1
06.08.2008 06 авг. 2008 ср 18:00
Ростов
3 : 1
Урал
06.08.2008 06 авг. 2008 ср 18:00
Ростов
3
Урал
1
22.04.2008 22 апр. 2008 вт 16:00
Урал
1 : 1
Ростов
22.04.2008 22 апр. 2008 вт 16:00
Урал
1
Ростов
1
01.09.1996 01 сент. 1996 вс 23:00
Урал
2 : 1
Ростов
01.09.1996 01 сент. 1996 вс 23:00
Урал
2
Ростов
1
09.03.1996 09 марта 1996 сб -:-
Ростов
2 : 1
Урал
09.03.1996 09 марта 1996 сб -:-
Ростов
2
Урал
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Ростов
2 : 0
Урал
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Ростов
2
Урал
0

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