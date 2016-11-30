Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Лунгу 38
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
30 нояб. 2016, 17:00 МСК
30.11.2016, 17:00 МСК
среда
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
87
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
8
Павленко
Александр Павленко
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
38'
38'
60
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
25
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
3
Гуйе
Папа Гуйе
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
9
Григорьев
Максим Григорьев
90
8
Киреев
Игорь Киреев
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
72
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
53
Христис
Дмитрий Христис
14
Ярошенко
Валерий Ярошенко
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Думбия
Мусса Думбия