Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
30 нояб. 2019, 16:30 МСК
30.11.2019, 16:30 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
82
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
65
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
18
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
46
Попов
Денис Попов
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Ведерников
Данила Ведерников
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
71
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
11
Ильин
Владимир Ильин
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
55
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
90
Щербаков
Александр Щербаков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
20
Панюков
Андрей Панюков