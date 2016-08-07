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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
7 авг. 2016, 21:30 МСК
7.08.2016, 21:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
15
Баштуш
Баштуш
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
79
11
Бухаров
Александр Бухаров
68
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
69
Ковалев
Никита Ковалев
89
Ерохин
Александр Ерохин
19
Байрамян
Хорен Байрамян
71
Вебер
Дмитрий Вебер
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
75
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
82
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
8
Павленко
Александр Павленко
39
Чантурия
Георгий Чантурия
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
25
Жуков
Георгий Жуков
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
11
Ставпец
Александр Ставпец