Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Димитров 41
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 60
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
15 июля 2017, 15:00 МСК
15.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
76
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
87
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
17
Димитров
Николай Димитров
41'
41'
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
3
Ароян
Вараздат Ароян
8
Павленко
Александр Павленко
57
Фидлер
Артем Фидлер
77
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
26
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
32
Глушков
Никита Глушков
37
Юсупов
Артём Юсупов
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
45
23
Мевля
Миха Мевля
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
10
Зуев
Александр Зуев
73
84
Гацкан
Александр Гацкан
60'
60'
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
15
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
18
Могилевец
Павел Могилевец
17
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Маер
Жан Маер
22
Дядюн
Владимир Дядюн