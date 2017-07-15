Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Димитров 41
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 60
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 июля 2017, 15:00 МСК
15.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
76
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
87
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
17
Димитров
Николай Димитров
41'
41'
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
3
Ароян
Вараздат Ароян
8
Павленко
Александр Павленко
57
Фидлер
Артем Фидлер
77
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
26
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
32
Глушков
Никита Глушков
37
Юсупов
Артём Юсупов
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
45
23
Мевля
Миха Мевля
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
10
Зуев
Александр Зуев
73
84
Гацкан
Александр Гацкан
60'
60'
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
15
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
18
Могилевец
Павел Могилевец
17
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Маер
Жан Маер
22
Дядюн
Владимир Дядюн