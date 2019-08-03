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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Панюков 14
Ильин 81
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 67
Сигурдарсон 85
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
3 авг. 2019, 14:00 МСК
3.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
17
Димитров
Николай Димитров
83
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
20
Панюков
Андрей Панюков
14'
14'
72
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
33
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
43
Голубцов
Александр Голубцов
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
11
Ильин
Владимир Ильин
81'
79
Юсупов
Артём Юсупов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
61
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
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72
8
Попов
Ивелин Попов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
67'
67'
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
79
Фролкин
Даниил Фролкин
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
23
Зуев
Александр Зуев
15
Глебов
Данил Глебов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
85'
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
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