Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ионов 57
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
13 мая 2018, 14:00 МСК
13.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
12
Ионов
Алексей Ионов
57'
57'
72
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Макеев
Евгений Макеев
33
Плиев
Константин Плиев
5
Бобен
Матия Бобен
21
Сапета
Александр Сапета
7
Юсупов
Артур Юсупов
23
Чуперка
Валерий Чуперка
10
Зуев
Александр Зуев
20
Маер
Жан Маер
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
28
Чернов
Никита Чернов
76
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
89
18
Ильин
Владимир Ильин
85
Запасные
60
Полетаев
Владислав Полетаев
77
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
2
Хозин
Владимир Хозин
4
Балажиц
Грегор Балажиц
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
66
Бевеев
Мингиян Бевеев
88
Портнягин
Игорь Портнягин