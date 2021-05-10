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#РПЛ #Рубин #Сочи

«Рубин» и «Сочи» лишились шансов на выступление в Лиге чемпионов

вчера, 21:02

«Спартак» выиграл у «Химок» в 29-м туре РПЛ и стал недосягаемым для двух других претендентов на второе место.

На место в ЛЧ остались два претендента – «Спартак» и «Локомотив». «Спартак» опережает «Локо» на три очка. «Рубин» и «Сочи» уже отстают на четыре, поэтому никак не смогут догнать «Спартак», но зато сохраняют шансы на бронзовые медали.

Впереди – 30-й тур, который состоится 16 мая. «Рубин» примет «Ротор», а «Сочи» сыграет в гостях с «Химками. «Рубин» и «Сочи» еще не обеспечили себе место в еврокубках и будут за него бороться.

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