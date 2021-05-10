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#Лига 1 #ПСЖ #Лилль #Ренн

«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка

12 часов назад

«ПСЖ» и «Ренн» сыграли вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «ПСЖ» забил Неймар, который реализовал пенальти.

«ПСЖ» завершал игру в меньшинстве из-за удаления Кимпембе.

Сейчас «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1. Клуб набрал 76 очков за 36 матчей. Лидирующий «Лилль» имеет 79 очков.

У «ПСЖ» остаются игры против «Реймса» и «Бреста». Перед этими играми команда сыграет в полуфинале Кубка Франции.

Матч завершен
Ренн
Ренн
Гирасси 71
1:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 45
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А так «ПСЖ» вылетал из Лиги чемпионов
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
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