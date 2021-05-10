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«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
12 часов назад
«ПСЖ» и «Ренн» сыграли вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «ПСЖ» забил Неймар, который реализовал пенальти.
«ПСЖ» завершал игру в меньшинстве из-за удаления Кимпембе.
Сейчас «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1. Клуб набрал 76 очков за 36 матчей. Лидирующий «Лилль» имеет 79 очков.
У «ПСЖ» остаются игры против «Реймса» и «Бреста». Перед этими играми команда сыграет в полуфинале Кубка Франции.
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