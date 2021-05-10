«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка

«ПСЖ» и «Ренн» сыграли вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «ПСЖ» забил Неймар, который реализовал пенальти.

«ПСЖ» завершал игру в меньшинстве из-за удаления Кимпембе.

Сейчас «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1. Клуб набрал 76 очков за 36 матчей. Лидирующий «Лилль» имеет 79 очков.

У «ПСЖ» остаются игры против «Реймса» и «Бреста». Перед этими играми команда сыграет в полуфинале Кубка Франции.