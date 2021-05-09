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Где смотреть матч «Ювентус» – «Милан», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Серии А
вчера, 18:57
«Ювентус» и «Милан» сыграют в 35-м туре Серии А. Игра начнется 9 мая в 21:45 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Победитель этого матча сравняется с «Аталантой», которая сейчас занимает второе место в таблице.
Сейчас «Ювентус» и «Милан» имеют по 69 очков за 34 матча. «Ювентус» опережает «Милан» по дополнительным показателям.
Матч первого круга завершился со счетом 3:1 в пользу «Ювентуса».
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