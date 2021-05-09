Серия А
Ювентус
Милан
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серия А #Ювентус #Милан

Где смотреть матч «Ювентус» – «Милан», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Серии А

вчера, 18:57

«Ювентус» и «Милан» сыграют в 35-м туре Серии А. Игра начнется 9 мая в 21:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Победитель этого матча сравняется с «Аталантой», которая сейчас занимает второе место в таблице.

Сейчас «Ювентус» и «Милан» имеют по 69 очков за 34 матча. «Ювентус» опережает «Милан» по дополнительным показателям.

Матч первого круга завершился со счетом 3:1 в пользу «Ювентуса».

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:3
Матч завершен
Милан
Милан
Диас 45
Ребич 78
Томори 82
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Конец эпохи: 3282 дня чемпионства «Ювентуса». Теперь он может не попасть даже в Лигу чемпионов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серия А
#Ювентус
#Милан