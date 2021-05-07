РПЛ
Сочи
Ротор
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Ротор #Сочи

«Сочи» выиграл у «Ротора». Юсупов забил победный гол на последней минуте

07 мая, 22:00

Матч «Сочи» и «Ротора» завершился со счетом 2:1. Они играли в 29-м туре РПЛ.

«Сочи» временно сравнялся с «Локомотивом», но уступает ему по дополнительным показателям в борьбе за третье место. 

Игрок «Ротора» Алексей Щеткин забил во втором туре подряд. В игре с «Ахматом» его гол стал победным. «Ротор» идет в таблице 14-м.

В последнем туре «Сочи» сыграет с «Химками». У «Ротора» остается матч с «Рубином».

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Сочи
Сочи
Руденко 9
Юсупов 90
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Щеткин 31
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Ротор
#Сочи