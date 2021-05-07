«Сочи» выиграл у «Ротора». Юсупов забил победный гол на последней минуте

Матч «Сочи» и «Ротора» завершился со счетом 2:1. Они играли в 29-м туре РПЛ.

«Сочи» временно сравнялся с «Локомотивом», но уступает ему по дополнительным показателям в борьбе за третье место.

Игрок «Ротора» Алексей Щеткин забил во втором туре подряд. В игре с «Ахматом» его гол стал победным. «Ротор» идет в таблице 14-м.

В последнем туре «Сочи» сыграет с «Химками». У «Ротора» остается матч с «Рубином».

Турнирная таблица РПЛ