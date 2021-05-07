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РПЛ
Сочи VS Ротор
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Сочи - Ротор: 07 мая 2021 смотреть онлайн
Сочи
Сочи
-:-
Сочи - Ротор: 07 мая 2021 смотреть онлайн
Ротор
Волгоград
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
7 мая 2021, 20:00 МСК
7.05.2021, 20:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Прошлые матчи
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
Ротор
1
Сочи
2
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
18:00
Сочи
4 : 2
Ротор
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
18:00
Сочи
4
Ротор
2
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1
Сочи
1
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0
Сочи
0
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0
Ротор
3
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3
Сочи
1
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0
Ротор
0
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0
Ротор
3
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
2 : 0
Сочи
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
2
Сочи
0
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1
Сочи
2
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
4
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51