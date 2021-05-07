Сочи - Ротор: 07 мая 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
-:-

Сочи - Ротор: 07 мая 2021 смотреть онлайн

Ротор
Волгоград
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
7 мая 2021, 20:00 МСК
7.05.2021, 20:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

Прошлые матчи

22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1
Сочи
2
14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 18:00
Сочи
4 : 2
Ротор
14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 18:00
Сочи
4
Ротор
2
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 18:00
Ротор
1
Сочи
1
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0
Сочи
0
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
Сочи
0
Ротор
3
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Ротор
3
Сочи
1
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0
Ротор
0
20.05.2013 20 мая 2013 пн 13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013 20 мая 2013 пн 13:00
Сочи
0
Ротор
3
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
2 : 0
Сочи
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
2
Сочи
0
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Ротор
1
Сочи
2
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
Сочи
4
Ротор
1

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