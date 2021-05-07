Эмери в пятый раз сыграет в финале Лиги Европы

В Лиге Европы состоялись ответные полуфинальные матчи и определились финалисты турнира. Ими стали «МЮ» и «Вильярреал».

Тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер впервые вывел свою команду в финал еврокубка. В качестве игрока Сульшер выступал за «МЮ» в финале Лиги чемпионов в 1999 году, где забил победный гол в ворота «Баварии».

Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в пятый раз примет участие в финале Лиги Европы. Ранее он трижды выигрывал турнир с «Севильей», а также доходил до финала ЛЕ с «Арсеналом», где его команда уступила «Челси».

Финал состоится 26 мая в польском Гданьске. УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.