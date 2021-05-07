Лига Европы
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы

Эмери в пятый раз сыграет в финале Лиги Европы

07 мая, 00:00

В Лиге Европы состоялись ответные полуфинальные матчи и определились финалисты турнира. Ими стали «МЮ» и «Вильярреал».

Тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер впервые вывел свою команду в финал еврокубка. В качестве игрока Сульшер выступал за «МЮ» в финале Лиги чемпионов в 1999 году, где забил победный гол в ворота «Баварии».

Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в пятый раз примет участие в финале Лиги Европы. Ранее он трижды выигрывал турнир с «Севильей», а также доходил до финала ЛЕ с «Арсеналом», где его команда уступила «Челси».

Финал состоится 26 мая в польском Гданьске. УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!
УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы