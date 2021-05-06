«Вильярреал» впервые сыграет в финале еврокубка

По итогам полуфинальных матчей Лиги Европы определились финалисты турнира. Это «МЮ» и «Вильярреал».

«Вильярреал» первый раз в истории дошел до финала еврокубка. Ранее он трижды доходил до полуфинала Кубка УЕФА и Лиги Европы, а также один раз играл в полуфинале Лиги чемпионов.

Также «Вильярреал» дважды выигрывал Кубок Интертото, но в том турнире не было одного финального матча, а существовало несколько победителей, которые выходили в Кубок УЕФА.