Лига Европы
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#Лига Европы

«Вильярреал» впервые сыграет в финале еврокубка

06 мая, 23:59

По итогам полуфинальных матчей Лиги Европы определились финалисты турнира. Это «МЮ» и «Вильярреал».

«Вильярреал» первый раз в истории дошел до финала еврокубка. Ранее он трижды доходил до полуфинала Кубка УЕФА и Лиги Европы, а также один раз играл в полуфинале Лиги чемпионов.

Также «Вильярреал» дважды выигрывал Кубок Интертото, но в том турнире не было одного финального матча, а существовало несколько победителей, которые выходили в Кубок УЕФА.

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