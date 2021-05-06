Лига Европы
В финале Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Вильярреал»
06 мая, 23:56
Завершились два ответных полуфинальных матча Лиги Европы. «МЮ» и «Вильярреал» вышли в финал.
- «Рома» – «Манчестер Юнайтед» 3:2 (первый матч – 2:6).
- «Арсенал» – «Вильярреал» 0:0 (первый матч – 1:2).
Финал состоится 26 мая в польском Гданьске. УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.
Предыдущий турнир выиграла «Севилья», переиграв в финале «Интер» со счетом 3:2.
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