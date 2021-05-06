Лига Европы
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#Лига Европы

В финале Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Вильярреал»

06 мая, 23:56

Завершились два ответных полуфинальных матча Лиги Европы. «МЮ» и «Вильярреал» вышли в финал.

Финал состоится 26 мая в польском Гданьске. УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.

Предыдущий турнир выиграла «Севилья», переиграв в финале «Интер» со счетом 3:2.

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