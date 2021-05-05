Тухель вышел в финал ЛЧ во втором сезоне подряд. Немецкие тренеры выходят в финал четвертый год подряд

«Челси» принимал дома «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли вничью 1:1.

В финале ЛЧ-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «». Решающий матч состоится в Стамбуле 29 мая.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель второй год подряд выведет свою команду на финал Лиги чемпионов. В прошлом финале он тренировал «ПСЖ» и проиграл 0:1 «Баварии». Впервые в истории турнира один тренер вывел в финал две разные команды в двух сезонах подряд.

Немецкие тренеры выходят в финал ЛЧ четвертый год подряд. В 2018 и 2019 годах в решающем матче играл «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

При победе «Реала» в финале могли встретиться команды двух испанских тренеров – Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы, но этого не произойдет. В финале прошлого сезона было противостояние немецких тренеров – «Баварии» Ханса-Дитера Флика и «ПСЖ» Томаса Тухеля.